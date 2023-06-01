В стране и мире Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Андрей Аркадьев Известно об ударе по Индустриальному району, написал глава города в Telegram-канале. © Фото: ihor_terekhov, Telegram Читайте нас на: В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. «В Харькове раздаются взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - написал он. В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Сегодня ночью в Киеве гремели взрывы. Украинские СМИ писали о работе ПВО. В ряде регионов страны объявлялась воздушная тревога. Сегодня в Минобороны сообщили о срыве попытки теракта в Шебекино и отражении трех украинских атак на населенный пункт. Также российское оборонное ведомство опубликовало подробную хронологию произошедшего. Экспертное мнение и аналитика