Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Известно об ударе по Индустриальному району, написал глава города в Telegram-канале.
© Фото: ihor_terekhov, Telegram
В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
«В Харькове раздаются взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - написал он.
В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Сегодня ночью в Киеве гремели взрывы. Украинские СМИ писали о работе ПВО. В ряде регионов страны объявлялась воздушная тревога.
Сегодня в Минобороны сообщили о срыве попытки теракта в Шебекино и отражении трех украинских атак на населенный пункт. Также российское оборонное ведомство опубликовало подробную хронологию произошедшего.