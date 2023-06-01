Ранее в Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу.

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В Киеве и области прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении агентства говорится, что в городе также работают силы ПВО.

В столице Украины, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ранее объявлялась воздушная тревога.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, включая столицу. Кроме того, в Киевской области сообщается о взрывах.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным оружием последнего украинского боевого корабля. Корабль «Юрий Олефиренко», находящийся на стоянке в порту Одессы, поражен 29 мая, рассказал официальный представитель МО Игорь Конашенков.