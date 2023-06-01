В школах ДНР не смогли набрать ни одного класса с украинским языком

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В школах Донецкой народной республики не смогли набрать ни одного факультативного класса по изучению украинского языка. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин на полях форума «Какая Украина нам нужна?».

«У нас есть возможность в школах в качестве факультатива выбрать не только украинский, да и любой другой язык... Такая возможность, опция есть, если набирается класс, то этот один язык вводят. Так скажу: не набрался ни один класс такой на территории Донецкой республики», - сказал Пушилин.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на территории ЛДНР, Запорожья и Херсонщины изучение украинского языка запрещать не будут. Тем не менее, статуса официального он не получит, добавил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.