В Рособнадзоре рассказали, что в новых регионах РФ не будут переводить ЕГЭ на украинский язык

Для новых регионов предусмотрен пятилетний переход к ЕГЭ, это позволит выпускникам сдавать его на русском языке. Переводить на украинский экзамен не будут.

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В Рособрнадзоре рассказали о планах по ЕГЭ для новых регионов РФ. Переводить экзамен на украинский язык не будут, как сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Чтобы выпускники смогли сдавать ЕГЭ на русском языке, переход к новой системе будет плавным и продлится пять лет.

«Этот переходный период в отличие от Крыма и Севастополя должен быть не три года, а пять лет. И там есть право выбора сдавать Единый государственный экзамен или сдавать экзамен в обычной форме в школе. Я думаю, что пять лет будет достаточно, чтобы все ребята, которые будут учиться по нашим стандартам, спокойно без лишнего напряжения смогли освоить уже программы наши. И это им позволит сдавать ЕГЭ в таком же формате, как все сдают российские сверстники», - рассказал он ТАСС.

Музаев также отметил, что русский язык является одним из обязательных экзаменов, поэтому логично сдавать на русском и другие предметы.

О праве выбора для школьников в ближайшие пять лет глава Рособрнадзора говорил ранее. Он отмечал, что сдавать ЕГЭ выпускники смогут исключительно по желанию и ограничивать их никто не будет.