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В МИД заявили, что изучение украинского языка в новых регионах РФ не запретят

Ян Брацкий
09:52 04.10.2022
По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, изучение тех или иных языков новые регионы России будут определять самостоятельно.
В МИД заявили, что изучение украинского языка в новых регионах РФ не запретят
© Фото: Новини Запоріжжя, Facebook
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На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей не будет запрещено изучение украинского языка. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«В договорах написано, что государственный язык - русский. Не будет запрещаться изучение», - сказал Иванов в беседе с ТАСС, отметив, что речь идет в том числе об украинском языке.

Накануне глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что никаких запретов в отношении использования украинского языка в Запорожской области никто не будет вводить, но и официальный статус он не получит.

* Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.

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