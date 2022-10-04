В МИД заявили, что изучение украинского языка в новых регионах РФ не запретят
На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей не будет запрещено изучение украинского языка. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
«В договорах написано, что государственный язык - русский. Не будет запрещаться изучение», - сказал Иванов в беседе с ТАСС, отметив, что речь идет в том числе об украинском языке.
Накануне глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что никаких запретов в отношении использования украинского языка в Запорожской области никто не будет вводить, но и официальный статус он не получит.
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