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«Казалось, дверь просто разрывается»: жительница Шебекино об обстрелах

Дмитрий Трунов
11:48 01.06.2023
Семье женщины вместе с семьей удалось выехать из города.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жительница Шебекино Марина Сергиенко рассказала «Звезде» о том, как пережила последние ночи в городе под обстрелами украинских националистов. После этого ее привезли в пункт размещения эвакуированных в Белгороде.

По ее словам, предыдущая ночь в городе была поспокойней с трех часов, а сегодняшняя, на 1 июня, «очень страшная».

«Я сидела одна, грохало так - казалось, что входная дверь в подъезд просто разрывается», - рассказала Марина.

На работу утром она не пошла, потому что поликлиника, где Марина работает, закрыта.

«Много у нас разбито чего в Шебекино, и трудно нам очень. Мы с семьей приехали сюда, спасибо, что привезли», - сказала женщина.

Жителей Шебекино, которые смогли выехать, временно размещают в Белгороде. В то же время эвакуация затруднена постоянными обстрелами. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее, что в Сети распространяются адреса якобы точек сбора для желающих, но это ложная информация.

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