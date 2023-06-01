«Казалось, дверь просто разрывается»: жительница Шебекино об обстрелах

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Жительница Шебекино Марина Сергиенко рассказала «Звезде» о том, как пережила последние ночи в городе под обстрелами украинских националистов. После этого ее привезли в пункт размещения эвакуированных в Белгороде.

По ее словам, предыдущая ночь в городе была поспокойней с трех часов, а сегодняшняя, на 1 июня, «очень страшная».

«Я сидела одна, грохало так - казалось, что входная дверь в подъезд просто разрывается», - рассказала Марина.

На работу утром она не пошла, потому что поликлиника, где Марина работает, закрыта.

«Много у нас разбито чего в Шебекино, и трудно нам очень. Мы с семьей приехали сюда, спасибо, что привезли», - сказала женщина.

Жителей Шебекино, которые смогли выехать, временно размещают в Белгороде. В то же время эвакуация затруднена постоянными обстрелами. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее, что в Сети распространяются адреса якобы точек сбора для желающих, но это ложная информация.