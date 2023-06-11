В стране и мире В Москве на Люблинской улице загорелся автосервис, слышны взрывы Анастасия Бобылева Площадь пожара составила 500 «квадратов». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве на Люблинской улице произошел пожар, загорелся автосервис. По имеющимся данным, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Внутри автосервиса были слышны взрывы, после чего площадь распространения огня увеличилась. Ранее на Ленинском проспекте загорелся дом. В результате инцидента погиб ребенок, также пострадали пять человек. Возгорание произошло на 6 этаже. На опубликованных кадрах можно увидеть жуткие последствия пожара: ободранные испачканные сажей стены и обломки мебели. Экспертное мнение и аналитика