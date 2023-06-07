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Во время пожара на Ленинском проспекте погиб ребенок, еще 4 пострадали

Дарина Криц
05:13 07.06.2023
В квартире проживали восемь человек, среди которых пятеро детей. Устанавливается причина возгорания.
Во время пожара на Ленинском проспекте погиб ребенок, еще 4 пострадали
© Фото: moscowproc Telegram
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На Ленинском проспекте в Москве произошел пожар в жилом доме №93. Сообщается о ЧП на 6 этаже, в результате которого погиб ребенок. Информацию сообщила Прокуратура Москвы. Указано, что будет назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения точной причины возгорания.

«В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», - опубликовало сообщение ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что при пожаре пострадали пять детей. Всего в квартире проживали восемь человек. Четверых детей доставили в больницу, пятерым взрослым оказана медпомощь: двое госпитализированы, еще трое от этого отказались.

© moscowproc Telegram

Ранее, 19 мая, в подмосковном Раменском произошел пожар, в котором сгорел 11-летний мальчик. Группа других детей заперла его в сарае и заколотила дверь гвоздем. Когда внутри сарая начался пожар, быстро открыть ее не смогли.

На помощь подоспели взрослые, пытавшиеся потушить огонь. Но безуспешно: тело ребенка нашли эксперты-криминалисты. Мать мальчика рассказывала «Звезде», что родители детей, которые были на месте трагедии, на тот момент не связывались с ней и свою помощь не предлагали.

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