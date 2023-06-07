Во время пожара на Ленинском проспекте погиб ребенок, еще 4 пострадали

В квартире проживали восемь человек, среди которых пятеро детей. Устанавливается причина возгорания.

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На Ленинском проспекте в Москве произошел пожар в жилом доме №93. Сообщается о ЧП на 6 этаже, в результате которого погиб ребенок. Информацию сообщила Прокуратура Москвы. Указано, что будет назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения точной причины возгорания.

«В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», - опубликовало сообщение ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что при пожаре пострадали пять детей. Всего в квартире проживали восемь человек. Четверых детей доставили в больницу, пятерым взрослым оказана медпомощь: двое госпитализированы, еще трое от этого отказались.