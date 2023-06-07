Опубликованы кадры изнутри дома на Ленинском проспекте после пожара
На видео из дома на Ленинском проспекте видны ободранные стены и обломки мебели.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликованы кадры изнутри дома на Ленинском проспекте после пожара. На них заметны жуткие последствия огня.
На лестничной площадке валяются обломки мебели. Сама квартира на шестом этаже находится в разрушенном состоянии: стены ободраны и покрыты сажей, вместо пола бетонная крошка.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, что в квартире в жилом доме №93 на Ленинском проспекте произошел пожар. В квартире проживали восемь человек, среди которых пятеро детей. Один ребенок погиб, и еще пятеро пострадали.