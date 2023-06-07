В стране и мире Опубликованы кадры изнутри дома на Ленинском проспекте после пожара Елизавета Егорова На видео из дома на Ленинском проспекте видны ободранные стены и обломки мебели. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликованы кадры изнутри дома на Ленинском проспекте после пожара. На них заметны жуткие последствия огня. На лестничной площадке валяются обломки мебели. Сама квартира на шестом этаже находится в разрушенном состоянии: стены ободраны и покрыты сажей, вместо пола бетонная крошка. На месте работают экстренные службы. Напомним, что в квартире в жилом доме №93 на Ленинском проспекте произошел пожар. В квартире проживали восемь человек, среди которых пятеро детей. Один ребенок погиб, и еще пятеро пострадали. Экспертное мнение и аналитика