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Белгородские энергетики готовятся устранять последствия ночного обстрела ВСУ

Ян Брацкий
14:50 01.06.2023
Восстановление объектов энергетической инфраструктуры у ремонтников в приоритете, позже начнут работать в домах и квартирах.
© Видео: Оперштаб Белгородской области, Telegram © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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В Шебекинском округе Белгородской области сформированы аварийно-восстановительные бригады для устранения последствий обстрела украинских националистов. Об этом рассказал заместитель главы региона Константин Полежаев.

В результате массированного обстрела ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, сообщил он в Telegram-аккаунте областного оперштаба.

«В целях максимально оперативной ликвидации последствий обстрела сформированы аварийно-восстановительные бригады, все укомплектованы необходимым количеством материалов. Постараемся в максимально короткое время, при допуске нас к объектам энергетического комплекса, все последствия устранить и сразу приступим к ликвидации последствий по жилым и многоквартирным домам», - сообщил Полежаев.

Минувшей ночью Белгородская область оказалась под обстрелом. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, противник на территории региона не заходил, но активно использовал артиллерию. Сейчас власти занимаются эвакуацией населения.

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