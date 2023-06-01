В стране и мире Белгородские энергетики готовятся устранять последствия ночного обстрела ВСУ Ян Брацкий Восстановление объектов энергетической инфраструктуры у ремонтников в приоритете, позже начнут работать в домах и квартирах. © Видео: Оперштаб Белгородской области, Telegram © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: В Шебекинском округе Белгородской области сформированы аварийно-восстановительные бригады для устранения последствий обстрела украинских националистов. Об этом рассказал заместитель главы региона Константин Полежаев. В результате массированного обстрела ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, сообщил он в Telegram-аккаунте областного оперштаба. «В целях максимально оперативной ликвидации последствий обстрела сформированы аварийно-восстановительные бригады, все укомплектованы необходимым количеством материалов. Постараемся в максимально короткое время, при допуске нас к объектам энергетического комплекса, все последствия устранить и сразу приступим к ликвидации последствий по жилым и многоквартирным домам», - сообщил Полежаев. Минувшей ночью Белгородская область оказалась под обстрелом. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, противник на территории региона не заходил, но активно использовал артиллерию. Сейчас власти занимаются эвакуацией населения. Экспертное мнение и аналитика