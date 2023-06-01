Белгородские энергетики готовятся устранять последствия ночного обстрела ВСУ
В Шебекинском округе Белгородской области сформированы аварийно-восстановительные бригады для устранения последствий обстрела украинских националистов. Об этом рассказал заместитель главы региона Константин Полежаев.
В результате массированного обстрела ВСУ повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома, сообщил он в Telegram-аккаунте областного оперштаба.
«В целях максимально оперативной ликвидации последствий обстрела сформированы аварийно-восстановительные бригады, все укомплектованы необходимым количеством материалов. Постараемся в максимально короткое время, при допуске нас к объектам энергетического комплекса, все последствия устранить и сразу приступим к ликвидации последствий по жилым и многоквартирным домам», - сообщил Полежаев.
Минувшей ночью Белгородская область оказалась под обстрелом. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, противник на территории региона не заходил, но активно использовал артиллерию. Сейчас власти занимаются эвакуацией населения.