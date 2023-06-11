В стране и мире Опубликованы кадры последствий пожара на Люблинской улице в Москве Анастасия Бобылева Сотрудники пожарной службы предотвратили переход огня на расположенный рядом склад, однако само здание автосервиса получило повреждения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Опубликованы кадры последствий пожара в автосервисе на Люблинской улице в Москве. Сотрудники пожарной службы успели предотвратить переход огня на соседнее здание - склад. На видео можно заметить, что крыша автосервиса получила повреждения. Также, по имеющимся данным, пострадали автомобили. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила не менее 500 «квадратов». Внутри здания, по имеющимся данным, даже были слышны взрывы. Экспертное мнение и аналитика