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Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве

Дмитрий Трунов
14:24 01.06.2023
Авторов сюжета не смутили темнокожий мужчина и надписи на английском в кадре.
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, GlobalLookPress
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Американский телеканал Newmax выдал видео из штата Айова за последствия атаки украинских БПЛА на Москву. В кадре был частично рухнувший дом. Конфуз произошел в авторской программе известной телеведущей Греты ван Састерн.

«В российско-украинском конфликте открывается новая глава, и это вызывает тревогу. Сегодня утром в Москве, городе с населением 21 миллион человек, произошло предрассветное нападение. Дрон поразил несколько зданий», - рассказала журналистка.

При этом в сюжете фигурировал частично рухнувший многоквартирный дом в Девенпорте, штат Айова. Это же здание использовали в анонсе. Рядом со домом были надписи на английском. Кроме того, в кадр попал темнокожий мужчина.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении ремонта в жилых домах, откуда пришлось временно эвакуировать людей после атаки БПЛА 30 мая. В результате налета были незначительно повреждены несколько зданий в столице. К медикам за помощью обратились два человека.

Как сообщило Минобороны России, в атаке были задействованы восемь беспилотников. Все они были обезврежены. Три перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы, пять других сбиты в Московской области ЗРПК «Панцирь-С».

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