Собянин сообщил о завершении ремонта в домах после атаки беспилотников

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении ремонта в домах, жителей которых эвакуировали после попадания беспилотников 30 мая. По его словам, в квартирах сначала восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры.

Там, где требовалось, отремонтировали коммуникации, устранили повреждения. Дома обследовали на безопасность. Все жильцы пострадавших квартир вернулись домой.

Атака дронов на Москву произошла рано утром 30 мая. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что националисты задействовали восемь беспилотников. Из них три были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, пять других сбиты в Московской области ЗРПК «Панцирь-С».

В результате пострадали два человека. В СК квалифицировали атаку как теракт.