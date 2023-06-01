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В соцсетях распространяют кадры горящей пятиэтажки предположительно в Шебекино

Дмитрий Трунов
12:06 01.06.2023
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Причина возгорания тоже неизвестна.
© Видео: Подслушано Шебекино, VK © Фото: Подслушано Шебекино, VK
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В соцсетях распространяется видео жилой пятиэтажки с горящей крышей. Как сообщается, она расположена в Шебекино Белгородской области. На записи видно, что крыша здания полностью охвачена огнем.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Причина возгорания тоже неизвестна.

Шебекино с минувшей ночи находится под массированным обстрелом. На данный момент известно о восьми пострадавших. Как сообщил оперативный штаб Белгородской области, в городе слышны звуки боя.

В то же время и оперштаб, и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опровергли прорыв границы украинскими боевиками. Как сообщается, там работают Вооруженные силы РФ.

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