Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области

Националисты из РСЗО ударили по центральной площади.

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В воскресенье поздно вечером украинские националисты из реактивной системы залпового огня обстреляли центр города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил представитель региональной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что боевики атаковали населенный пункт при помощи дальнобойных снарядов западного образца. Националисты прицельно били по центральной площади города. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, накануне боевики за полтора часа выпустили 25 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и населенному пункту Луганское.

Ранее националисты обстреляли пункт временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области. В результате погибла женщина.