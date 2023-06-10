Украинские боевики обстреляли Донецк и Луганское

© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Украинские националисты выпустили 25 снарядов калибра 155 мм по Кубышевскому району Донецка и населенному пункту Луганское за полтора часа. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, опубликованной в Telegram-канале, украинские боевики осуществили обстрел в 17:55 по Донецку 6 снарядами 155 мм калибра. Позднее было выпущено 19 снарядов по населенному пункту Луганское.

Ранее украинские войска обстреляли пункт временного размещения на Арабатской стрелке. В результате действий украинских националистов погибла женщина, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.