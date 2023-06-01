В МИД РФ назвали вбросом сообщения о том, что саммит БРИКС якобы перенесут из ЮАР в Китай

Замминистра иностранных дел России заметил, что, скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в формате БРИКС.

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В МИД России назвали вбросом появлявшиеся сообщения о возможном переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня», - подчеркнул он.

Ранее Рябков заявил, что использование Западом химического оружия угрожает безопасности России.

Также он отметил, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе - это необратимый процесс, который наконец подошел к логическому завершению. «Глава закончена, страница перевернута», - констатировал замминистра иностранных дел.