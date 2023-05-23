Рябков заявил, что использование Западом химоружия угрожает безопасности России

Сергей Рябков считает, что военно-биологическая активность Западных стран можно расценивать как угрозу.

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МИД РФ считает, что использование Западом химического оружия является потенциальной угрозой безопасности России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Политик считает, что американцы превратили Организацию по запрещению химического оружия в арену сведения военно-политических счётов.

«Американцы и их евроатлантические союзники уже давно превратили ОЗХО в арену сведения военно-политических счётов – стоит только напомнить о нескончаемых инсинуациях на тему применения вооруженными силами Сирии токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, пресловутом "деле Скрипалей" и мнимом "отравлении" А.Навального», - сказал Рябков.

Политик добавил, что все мировое сообщество должно присмотреться к действиям Западных стран.

Ранее Рябков заявлял, что угрозы США нанести удар по Крыму являются безответственными и вновь подтверждают эскалационный курс Америки.