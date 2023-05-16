В стране и мире Рябков о ДОВСЕ: глава закончена, страница перевернута Анна Назайкина Дипломат назвал необратимым процесс выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Звезде», что возврата России к ДОВСЕ не будет. «Эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет», - сказал он. Дипломат назвал необратимым процесс выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее Государственная дума РФ единогласно одобрила закон о денонсации договора. Рябков выступил перед депутатами - ранее президент РФ Владимир Путин назначил его представителем по расторжению РФ этого договора. По его словам, для полного завершения выхода нашей страны из договора потребуется около полугода. Экспертное мнение и аналитика