Рябков о ДОВСЕ: глава закончена, страница перевернута
Дипломат назвал необратимым процесс выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Звезде», что возврата России к ДОВСЕ не будет.
«Эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет», - сказал он.
Дипломат назвал необратимым процесс выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Ранее Государственная дума РФ единогласно одобрила закон о денонсации договора. Рябков выступил перед депутатами - ранее президент РФ Владимир Путин назначил его представителем по расторжению РФ этого договора.
По его словам, для полного завершения выхода нашей страны из договора потребуется около полугода.