Минобороны: корабль ЧФ «Приазовье» отразил атаку шести морских БПЛА Украины ночью 11 июня
Украинские боевики безуспешно атаковали в 1 час 30 минут ночи при помощи шести морских дронов корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивает безопасность российских газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Все шесть морских дронов украинских боевиков были уничтожены на расстоянии 300 км к юго-востоку от Севастополя. Отмечается, что корабль повреждений не получил, пострадавших нет.
В ведомстве добавили, что как и во время аналогичных атак, совершенных ранее, над центральной частью Черного моря был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B «Global Hawk» ВВС Соединенных Штатов. Корабль продолжает выполнять поставленные задачи, заключили в Минобороны.
Ранее успешно отразил атаку украинских беспилотников корабль «Иван Хурс», принадлежащий Черноморскому флоту. Были опубликованы кадры уничтожения дронов противника. «Иван Хурс» также, как и «Приазовье», следит за безопасностью газопроводов РФ на юго-востоке Черного моря. Моряки рассказали, как им удалось отразить атаку украинских беспилотников.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.