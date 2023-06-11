Минобороны: корабль ЧФ «Приазовье» отразил атаку шести морских БПЛА Украины ночью 11 июня

В Минобороны России добавили, что как и в предыдущих подобных атаках, в воздушном пространстве Черного моря был зафиксирован беспилотник ВВС США.

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Украинские боевики безуспешно атаковали в 1 час 30 минут ночи при помощи шести морских дронов корабль «Приазовье» Черноморского флота, который обеспечивает безопасность российских газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Все шесть морских дронов украинских боевиков были уничтожены на расстоянии 300 км к юго-востоку от Севастополя. Отмечается, что корабль повреждений не получил, пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что как и во время аналогичных атак, совершенных ранее, над центральной частью Черного моря был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B «Global Hawk» ВВС Соединенных Штатов. Корабль продолжает выполнять поставленные задачи, заключили в Минобороны.

Ранее успешно отразил атаку украинских беспилотников корабль «Иван Хурс», принадлежащий Черноморскому флоту. Были опубликованы кадры уничтожения дронов противника. «Иван Хурс» также, как и «Приазовье», следит за безопасностью газопроводов РФ на юго-востоке Черного моря. Моряки рассказали, как им удалось отразить атаку украинских беспилотников.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.