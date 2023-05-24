Опубликованы кадры уничтожения украинских беспилотных катеров в районе пролива Босфор

Противник направил в сторону корабля три беспилотника - они были уничтожены.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров, которые попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Судно выполняло задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Как сообщили в ведомстве, противник направил в сторону корабля три беспилотника. Все они были уничтожены штатным вооружением «Ивана Хурса».

Инцидент произошел 24 мая в 5 часов 30 минут. Три беспилотника атаковали корабль в водах пролива Босфор. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул, что защита газопроводов осуществляется после терактов на «Северных потоках».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.