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Опубликованы кадры уничтожения украинских беспилотных катеров в районе пролива Босфор

17:15 24.05.2023
Противник направил в сторону корабля три беспилотника - они были уничтожены.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров, которые попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Судно выполняло задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Как сообщили в ведомстве, противник направил в сторону корабля три беспилотника. Все они были уничтожены штатным вооружением «Ивана Хурса».

Инцидент произошел 24 мая в 5 часов 30 минут. Три беспилотника атаковали корабль в водах пролива Босфор. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул, что защита газопроводов осуществляется после терактов на «Северных потоках».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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