Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка в Валуйках

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Украинские боевики обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадали два человека - это преподаватели сельской школы. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, женщина - осколочные ранения рук. Оба госпитализированы.

В селе есть разрушения, в том числе в зданиях школы, медпункта и нескольких домах. Подомовой обход продолжается.

Ранее резко обострилась ситуация в городе Шебекино Белгородской области. Обстрел там не прекращался всю ночь и продолжается до сих пор. Ранены восемь человек. В городе слышны звуки боя, сообщил региональный оперштаб.

По словам губернатора, эвакуация на данный момент осложнена, публикуемые данные о местах сбора жителей - фейки.

Противника на территории области не было и нет, сказал он. Прорыв украинских боевиков через границу опровергли также и в оперштабе. Там сообщили, что работают Вооруженные силы РФ.