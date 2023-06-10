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Силовики задержали директора передвижного цирка, в котором во время шоу рухнула трибуна

Дарина Криц
23:38 10.06.2023
Возбуждено уголовное дело. Госпитализация не потребовалась никому, на обследование были направлены семеро пострадавших.
Силовики задержали директора передвижного цирка, в котором во время шоу рухнула трибуна
© Фото: Вконтакте, Катастрофа ВК
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Правоохранительные органы задержали директора цирка в Ленинградской области. Напомним, сегодня там во время представления обрушилась трибуна передвижного цирка. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту ее обрушения. Проводится проверка прокуратурой.

Вместе с тем сообщается, что пострадавшим не потребовалась госпитализация. Из цирка-шапито были эвакуированы около 120 человек. Об этом информировало правительство Ленобласти.

«По информации Токсовской больницы, госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово. После обследований и оказания медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались», - написало правительство в своем Telegram-канале.

В поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области 10 июня обрушилась трибуна передвижного цирка прямо во время представления. На обследование в Токсовскую больницу были направлены семеро пострадавших, пятеро из них - несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Также в МЧС региона сообщили «Звезде», что в результате происшествия была госпитализирована девочка с переломом ноги. 

В конце мая в Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны на стадионе. Тогда один человек погиб, 26 пострадали. Во время игры двух футбольных детских команд находились порядка 30 болельщиков. Трибуна рухнула от ветра.

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