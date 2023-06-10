В Ленобласти обрушились цирковые трибуны со зрителями во время представления
МЧС региона сообщил, что у одной девочки перелом ноги.
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В поселке Лесково Ленинградской области во время циркового представления обрушилась трибуна со зрителями.
В результате происшествия госпитализировали девочку с переломом ноги, сообщили «Звезде» в МЧС региона.
Очевидцы сообщают, что конструкции скрипели и выглядели ненадежными еще до начала представления. На трибунах находилось около 100 человек.