В стране и мире В Ленобласти обрушились цирковые трибуны со зрителями во время представления Игнат Далакян МЧС региона сообщил, что у одной девочки перелом ноги. © Видео: Вконтакте, Катастрофа ВК © Фото: Вконтакте, Катастрофа ВК Читайте нас на: В поселке Лесково Ленинградской области во время циркового представления обрушилась трибуна со зрителями. В результате происшествия госпитализировали девочку с переломом ноги, сообщили «Звезде» в МЧС региона. Очевидцы сообщают, что конструкции скрипели и выглядели ненадежными еще до начала представления. На трибунах находилось около 100 человек. Экспертное мнение и аналитика