Пятеро рабочих погибли при взрыве фабрики в Турции

Взрыв произошел на фабрике по производству ракет и боезарядов, принадлежащей компании MKE.

© Видео: Ahmet Sözcan, Twitter © Фото: Ahmet Sözcan, Twitter

В субботу в результате взрыва на турецкой фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары погибли пятеро рабочих. Фабрика принадлежала компании MKE, занимающейся машиностроительной и химической промышленностью.

«Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих. Начато расследование произошедшего», - сообщило Минобороны Турции.

Ранее мощный пожар произошел на химическом предприятии в Италии. В окрестностях ощущался запах химикатов. Никто не пострадал.

В мае 2023 года произошел взрыв на газоснабжающей станции в Узбекистане. Чрезвычайное происшествие могло произойти из-за нарушения техники безопасности при сливе топлива из газовоза в резервную емкость.