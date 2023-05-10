Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане

Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в резервную емкость.

© Видео: YouTube, Sam PUBG © Фото: YouTube, Sam PUBG

Первые секунды после взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане попали на видео. По словам очевидцев, пострадал один человек.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности при сливе топлива из газовоза в резервную емкость. Сначала загорелся грузовик, а после - несколько баллонов со сжиженным природным газом. Видео опубликовано на YouТube.

Ранее в Пенсильвании после мощного взрыва загорелась шоколадная фабрика. По данным FOX 29 News Philadelphia, несколько человек получили травмы.