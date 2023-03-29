Опубликованы кадры мощного пожара на химическом предприятии в Италии

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В Италии в провинции Новара произошло масштабное возгорание на химическом предприятии. Отмечено, что в месте пожара слышны взрывы, в промышленной зоне городка Сан-Пьетро-Мозеццо над пламенем поднимается столб густого черного дыма.

По данным газеты Corriere della Sera, предварительно, никто не пострадал. В настоящее время территория вокруг промышленной зоны эвакуирована. Кроме того, сообщается о запахе химикатов. Мэрия Новары призвала горожан не открывать окна.

Ранее в Пенсильвании после мощного взрыва загорелась шоколадная фабрика. В результате происшествия пострадали несколько человек - они получили травмы и оказались заблокированными внутри здания.