В Днепропетровкой области Украины объявлена воздушная тревога

Согласно официальным данным, воздушная тревога звучала в 22:50 по местному времени и продолжается до сих пор.

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На украинской территории звучит воздушная тревога. Сообщается, что ее объявили на территории Днепропетровкой области. Также она звучит и на подконтрольной киевским властям территории Запорожской области.

Согласно данным Официальной карты воздушных тревог Украины, воздушную тревогу в Днепропетровкой области слышали пять раз за сутки 9 мая. Последнее оповещение было в 22:50 по местному времени и оно продолжается до сих пор.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что воздушная тревога звучала на большей части Украины. Ее слышали в девяти областях. Среди них Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Винницкая, а также Николаевская и Одесская области, а также подконтрольные киевскому режиму части Херсонской и Запорожской областей.

Также и 8 мая на Украине началось под воздушное оповещение. Воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Сирены заревели в 05:34 по местному времени.