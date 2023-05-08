В стране и мире Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины Ирина Елагина Утро 8 мая на Украине началось под звуки сирен воздушной тревоги. © Фото: gipsokobzon, Twitter, GlobalLookPress Читайте нас на: Сирены воздушной тревоги включили в Харьковской области утром 8 мая. Предупреждение населения об опасности размешено на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины. Как сообщает РИА Новости, тревожные сирены заревели в 05:34 в понедельник 8 мая. Ранее сообщалось, что вечером 7 мая в девяти областях Украины была слышна воздушная тревога. В частности, неспокойно ночь прошла в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях, в Полтаве и Одессе.



Напомним, что тревога в украинских регионах звучит практически ежедневно с октября 2022 года, когда в ответ на теракт на Крымском мосту Российские вооруженные силы наносят удары по объектам ВПК киевского режима. Экспертное мнение и аналитика