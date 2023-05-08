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Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины

Ирина Елагина
06:36 08.05.2023
Утро 8 мая на Украине началось под звуки сирен воздушной тревоги.
Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины
© Фото: gipsokobzon, Twitter, GlobalLookPress
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Сирены воздушной тревоги включили в Харьковской области утром 8 мая. Предупреждение населения об опасности размешено на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщает РИА Новости, тревожные сирены заревели в 05:34 в понедельник 8 мая.

Ранее сообщалось, что вечером 7 мая в девяти областях Украины была слышна воздушная тревога. В частности, неспокойно ночь прошла в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях, в Полтаве и Одессе.

Напомним, что тревога в украинских регионах звучит практически ежедневно с октября 2022 года, когда в ответ на теракт на Крымском мосту Российские вооруженные силы наносят удары по объектам ВПК киевского режима.

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