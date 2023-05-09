В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая

Перед фейерверком в парке прошел музыкальный драматический спектакль.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В небе над парком «Патриот» 9 мая 2023 года прошел салют. Перед этим в парке прошел музыкальный драматический спектакль в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее фейерверк прошел в Москве, зрители могли наблюдать его с 16 площадок. Он продлился 10 минут.

Также праздничные салюты прозвучали в Санкт-Петербурге и крупных городах Сибири и Дальнего Востока.