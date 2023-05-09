Завершился музыкальный драматический спектакль в Парке Патриот в честь Дня Победы
После спектакля в Парке Патриот состоялся праздничный салют.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
В Парке Патриот прошел музыкальный драматический спектакль «Дневники памяти» в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
После мероприятия в парке состоялся праздничный салют к 9 мая.
Ранее мы рассказывали, как ветераны ВОВ из регионов России встретили 9 мая. Некоторые фронтовики впервые за все эти годы приехали на Парад в Москву.