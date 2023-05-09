Главные участники Дня Победы: как ветераны ВОВ регионов России встретили 9 мая

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главные участники всех торжеств в День Победы - ветераны Великой Отечественной войны. Пройдя тяжелейшие испытания на полях сражений и положив все силы на работу в тылу, они затем прожили долгую жизнь. И некоторые впервые за все эти годы приехали на Парад в Москву.

За спиной почти 100 прожитых лет, но сердце, почти как более 80-ти лет назад бьется сейчас в такт аккордам «Священной войны». На трибуне перед Кремлевской стеной с каждым годом все меньше тех, кто застал Великую Отечественную Войну не ребенком, а именно бойцом. Но все равно они с нами. С редкими и славными судьбами.



Республика Коми. Ателье получило необычный заказ. Пошить новый китель ветерану Великой Отечественной войны. Николай Акимович Рочев всю свою долгую жизнь хотел попасть на Парад Победы на Красную Площадь. Об этом узнали волонтеры и помогли исполнить мечту.

На груди ветерана орден Отечественной войны второй степени, медали за победу над Германией и за победу над Японией. В 44-м, в 17 лет Николай Рочев добровольцем попал в резервный полк, и целый год ждал отправки и рвался на Западный фронт. Но пришла новость о взятии Берлина, а его часть срочно перебросили из-под Архангельска на Дальний Восток громить Квантунскую армию Японии.

«Из Коми-республики были призваны 170 000 человек, 53 тысячи погибли. Так и по всей стране», - рассказал ветеран ВОВ Николай Рочев.

78-я годовщина Великой Победы для всей страны, и первый Парад в столице для Николая Акимовича лично. Но на лице - ни капли волнения - старая закалка. Первый день в Москве - и ни минуты на отдых: посещение мемориалов, встречи и долгие рассказы о знойных сопках Манчжурии лета 45-го. Нынешнюю ситуацию на наших западных границах ветеран принимает так же близко к сердцу, как и тогда, почти 80 лет назад.

«Мы их освободили во время Отечественной Войны, всю жизнь им дали, а они сейчас против нас пошли. Вот это плохо», - сказал ветеран ВОВ.

Мариуполь. Тамара Петровна песней и волнение унимает, и настраивает себя. Сбывается мечта - совсем скоро она окажется на Красной площади, на параде Победы. А 9 мая для нее как в песне - «этот день мы приближали, как могли». Вспоминает, что чувствовали, в тот момент, когда Красная Армия освобождала ее родной Мариуполь.

«Потом вдруг из кукурузы с криком Ура выскочили те, кто был там. Папа говорит дети вылезайте из погреба - наши. А потом они широким строем прошли по нашей улице. Тут уже все соседи вышли. Мы девочки нарвали цветов ребятам», - вспомнила ветеран ВОВ Тамара Федченко.

Тамара Петровна никогда не уезжала из Мариуполя. В нем еще подростком пережила страшные годы немецкой оккупации. До освобождения города российской армией уже в 21-м веке, снова пришлось пережить что-то подобное.

«9 мая для нас это такой большой праздник, это торжество такое и вдруг идут два парня на встречу. Схватили и говорят: "нацепила колорадского жука". Я говорю: "ребята, что вы делаете? Прекратите!"», - рассказывает Тамара Петровна.

Вещи уложены. Главное место занимает кофточка с медалями. Тамара Петровна труженик тыла. На рюкзаке снова Георгиевская ленточка, больше никто не посмеет оскорбить память.



И вот 9-е мая 2023-го года. 21-й век, позади у этих людей и Великая Отечественная, и Холодная война, а теперь еще и новый виток напряжения. Но сегодня эта трибуна на Красной площади объединила их всех и снова российский Мариуполь, и совсем далекий от него Сыктывкар.



Парадные коробки бойцов, и лучшая в мире тяжелая техника покидают Красную площадь. Звучит музыка времен молодости тех, чьи лучшие годы ушли на самую страшную в истории человечества войну. Но это были их годы и их подвиг, которым они завоевали для нас этот самый светлый день в году.

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