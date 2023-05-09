Опубликованы кадры праздничного салюта в честь Дня Победы во Владивостоке

Для проведения мероприятия было подготовлено около 3 500 салютных зарядов и холостых боеприпасов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Небо над Амурским заливом во Владивостоке озарилось яркими вспышками салюта в честь Дня Победы. Прозвучали первые залпы в память о героях Великой Отечественной войны.

Артиллеристы подготовили около 3 500 салютных зарядов и холостых боеприпасов. Для проведения мероприятия были задействованы 200 военнослужащих со всего Дальнего Востока.

Также праздничные салюты прозвучали в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и еще трех городах Восточного военного округа. «Звезда» показала кадры салютов в Южно-Сахалинске и Хабаровске.