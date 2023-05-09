В Хабаровске на берегу Амура прогремел праздничный салют

Артиллерийская батарея дала 30 залпов холостыми зарядами, а затем в небе прогремел салют.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровске окончание празднования Дня Победы ознаменовалось выстрелом из гаубиц. Артиллерийская батарея дала 30 залпов холостыми зарядами.

После этого в небе над городом запустили праздничный салют, посмотреть на который собрались сотни жителей города.

Днем в Хабаровске прошел Парад Победы. Его принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. В параде были задействованы танк Т-34, тяжелый танк ИС-3 «Иосиф Сталин», самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» и реактивная установка БМ-13 «Катюша». Вместе с тем гости мероприятия увидели ракетный комплекс «Искандер-М» и ЗРК С-400 «Триумф».