Опубликованы первые кадры с Прилепеным после покушения

© Видео: Глеб Никитин, Telegram © Фото: Глеб Никитин, Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал первые кадры с писателем Захаром Прилепиным после покушения. Глава региона снял видео с пострадавшим в больнице. Прилепин поздравил россиян в праздником Великой Победы.

«Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!», - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Напомним, что известный писатель Захар Прилепин, автор бестселлера о Соловках «Обитель», пострадал во время теракта в Нижнем Новгороде. Злоумышленники взорвали его автомобиль, писатель получил ранение, а его водитель скончался. Подозреваемым в подрыве является Александр Пермяков, ему предъявлено обвинение.