Подозреваемому в подрыве Прилепина Пермякову предъявили обвинение

Следственный комитет настаивает на аресте обвиняемого в подрыве машины Захара Прилепина.

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Александру Пермякову, задержанному по подозрению в подрыве машины Захара Прилепина, предъявили обвинение в совершении теракта и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет настаивает на аресте обвиняемого и заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что утром 8 мая подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина доставили в суд. Рассмотрение ходатайства об аресте проходит в закрытом режиме.

Напомним, что известный писатель Захар Прилепин, автор бестселлера о Соловках «Обитель», пострадал во время теракта в Нижнем Новгороде. Злоумышленники взорвали его автомобиль, писатель был ранение, а его водитель скончался.