Вучич рассказал о требованиях западных политиков ввести санкции в отношении России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители коллективного Запада при любой встрече просят его ввести санкции в отношении России.

«Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как "добрый день" - о санкциях против России... Вероятно, это у них называется политическая повестка», - цитирует Вучича РИА Новости.

Президент Сербии уже заявлял, что Западные политики призывают Белград вступить в НАТО, аргументируя это угрозой со стороны Москвы. Однако, как сказал Вучич в эфире TV Prava, угрозой для Сербии является сам Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что Сербия не будет поставлять оружие Украине. Также сербский лидер отметил, что проукраинсие силы пытаются испортить его отношения с Россией.