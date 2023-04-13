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Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине

Елизавета Потейчук
17:32 13.04.2023
Сербский лидер также заметил, что проукраинские силы пытаются испортить его отношения с президентом России.
Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине
© Фото: Shi Zhongyu, XinHua, Globallookpress
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поставлял и никогда не будет поставлять оружие Киеву. Глава государства подчеркнул, что даже при продаже вооружений без соглашения о передаче оружия третьим государствам оно может оказаться в зоне конфликта у любой из сторон.

«Мы продаем оружие или боеприпасы Украине или России? Нет, и не будем. Мы относимся к этому очень серьезно», - приводит РИА Новости слова Вучича.

Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что проукраинские силы делают все для того, чтобы испортить его отношения с президентом России Владимиром Путиным. Причем им не интересна поддержка Киева как таковая, подчеркнул Вучич.

Напомним, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград не продает и не планирует продавать свое вооружение ни Киеву, ни Москве. До этого в опубликованных в Сети документах Пентагона была обнаружена неподтвержденная информация о якобы поставках сербского оружия Киеву.

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