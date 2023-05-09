Посол Андреев назвал «мелкой пакостью» акцию протеста на кладбище в Варшаве

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Акция протеста, возникшая на мемориальном кладбище в Варшаве во время попытки сотрудников посольства РФ возложить там цветы, была согласована властями города. Об этом «Звезде» рассказал посол России в Польше Сергей Андреев. Он отметил, что в этом году Варшава лучше подготовила акцию, чтобы не допустить репутационных потерь, как в прошлом году, когда Андреева облили красной жидкостью.

«Нам второй год подряд не позволили провести церемонию возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Правда, польские власти на этот раз сделали выводы из неприятных событий прошлого года, которые нанесли значительный ущерб их репутации, и на сей раз все сделали более грамотно. Когда мы прибыли на кладбище, взяли венки и попытались продвинуться к главному памятнику, нас заблокировала многочисленная толпа протестующих. Мы просто не смогли сдвинуться с места. Один из протестующих даже привязал себя к нашему венку. Мы могли его только поднять, а мужчина не худенький был», - рассказал посол.

При этом полиция сообщила дипломату, что данная акция поляков была согласована мэрией - в отличие от церемонии возложения венков. Андреев отметил, что посольство официально уведомляло МИД Польши о планах посетить мемориал 9 мая.

«Никаких попыток нанести нам физический ущерб не было - необходимые уроки (Польшей. - Прим. ред.) были извлечены. Но тем не менее очередную мелкую пакость нам сделали. Нас это особо не смущает, сюрпризом для нас не стало - у нас День Победы, мы радуемся», - рассказал посол.

Напомним, 9 мая агрессивная толпа не дала Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. Собравшиеся также требовали, чтобы Андреев убрал с пиджака георгиевскую ленту. В итоге посол был вынужден покинуть место.