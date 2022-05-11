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«Все было тщательно подготовлено»: посол РФ в Польше о нападении на него 9 мая

Алиса Краузе
23:50 11.05.2022
Андреев усомнился в том, что польские службы безопасности не знали о готовящейся атаке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Globallookpress
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Нападение на посла Российской Федерации в Польше Сергея Андреева было тщательно подготовлено. Такое мнение высказал сам дипломат в комментарии «Звезде», указав, что хорошая организация, стоящая за нападением, становится очевидна при ближайшем рассмотрении ситуации.

«Знали свой маневр, соответственно, готовились в течение сравнительно продолжительного времени и основательно», - отметил он.

Кроме того, Андреев, по его словам, крайне сомневается в том, что работа по организации акции могла остаться незамеченной польскими правоохранителями.

«У меня довольно высокое мнение о профессионализме, о компетентности польских структур безопасности: полиции, службы безопасности. И как-то мне не верится, что вот эта вот вся подготовка к 9 мая проходила без ведома и даже без определенного контроля со стороны польских соответствующих служб», - обозначил дипломат.

Ранее в соцсетях появилось видео с моментом атаки посла России в Польши во время празднования Дня Победы. Неизвестные облили Андреева красной краской, после чего его окружила толпа, скандирующая лозунги.

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