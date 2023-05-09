Российскому послу Андрееву не дали возложить цветы на мемориале в Варшаве

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Российском послу в Польше Сергею Андрееву агрессивная толпа не дала возложить цветы на мемориальном кладбище, в связи с чем он был вынужден уехать. Об этом сообщает РИА Новости.

Агрессивная толпа преградила дорогу послу РФ и нескольким сотрудникам посольства, когда они приехали на мемориальное кладбище в Варшаве, чтобы возложить венок. Собравшиеся также требовали, чтобы Андреев убрал с пиджака георгиевскую ленту. В итоге посол был вынужден покинуть место.

В прошлом году на посла напали и облили его красной жидкостью. Было возбуждено уголовное дело.