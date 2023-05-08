На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4

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Сейсмослужбы Камчатского края зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 4,4. Отмечено, что эпицентр располагался в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 8 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие... Магнитуда сейсмособытия составила 4,4», - информирует агентство.

Также указано, что в населенных пунктах подземных толчков не ощущалось. Раене приводилась информация, что 1 мая у вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение. До этого, 30 апреля, ученые зафиксировали 15 землетрясений у вулкана Шивелуч за день. Максимальная магнитуда его составила 4,2.