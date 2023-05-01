У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в ночь на понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, подземные толчки ощущали жители поселка Ключи. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«В районе вулкана Шивелуч на глубине 2 километра произошло землетрясение магнитудой 5.0», - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Уточняется, что землетрясение случилось в 2.50 (17.50 30 апреля мск) и ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района.

Всего в воскресенье у вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений различной магнитуды.