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У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение

Анна Касаткина
07:17 01.05.2023
Подземные толчки почувствовали жители поселка Ключи.
У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение
© Фото: Роман Конев, kbgsras, Telegram
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Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в ночь на понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, подземные толчки ощущали жители поселка Ключи. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«В районе вулкана Шивелуч на глубине 2 километра произошло землетрясение магнитудой 5.0», - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Уточняется, что землетрясение случилось в 2.50 (17.50 30 апреля мск) и ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района.

Всего в воскресенье у вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений различной магнитуды.

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