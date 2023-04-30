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Пятнадцать землетрясений произошло у вулкана Шивелуч за день

Игнат Далакян
08:48 30.04.2023
По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 3,9 километра.
Пятнадцать землетрясений произошло у вулкана Шивелуч за день
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Пятнадцать землетрясений произошло у вулкана Шивелуч за день.

Данные на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН показывают, что максимальная магнитуда природного явления оставила 4,2 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 3,9 километров. Все землетрясения произошли на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск.

Ранее 27 апреля у Курильских островов было зафиксировано два подземных толчка. Сейсмологи зафиксировали землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7.

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