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Три человека погибли при пожарах в Курганской области

Дмитрий Трунов
22:16 07.05.2023
Возбуждено уголовное дело о халатности.
Три человека погибли при пожарах в Курганской области
© Фото: kurgancityru, ВКонтакте
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Три человека погибли в масштабных пожарах в Курганской области, сообщает СУ СК России по региону. Точное количество погибших устанавливается, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее из-за пожаров по всему региону был введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков. В деревне Юлдус загорелись школа и 20 домов. Проводится эвакуация нескольких деревень, а также микрорайона и поселков в пригороде Кургана. В области ограничили движение по автодорогам.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). Как считают в следственном управлении, огонь распространился из-за возможной халатности со стороны должностных лиц, которые не обеспечили пожарную безопасность в пожароопасный период.

В регион прибыл самолет ИЛ-76 МЧС России, ожидаются еще два борта ИЛ-76 Минобороны. Общая группировка сил и средств для тушения пожаров составит более 1000 человек и около 250 единиц техники.

Ранее губернатор Свердловской области заявил о критической ситуации с пожарами в регионе.

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