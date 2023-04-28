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Пожарные отстояли 134 дома в поселке Логоушка Курганской области

Павел Кольцов
Игнат Далакян
08:32 28.04.2023
На данный момент пожары ликвидированы, однако пожарные продолжают работу, чтобы избежать повторного возгорания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Этой ночью спасатели в поселке Логоушка Курганской области отстояли 134 дома, 76 сгорели. К тушению привлекли более 200 человек и свыше 40 единиц техники, в том числе авиацию.

Пожар начался в лесу, пламя очень быстро перекинулось на деревню. Местных жителей пришлось эвакуировать. Сейчас огонь удалось взять под контроль. В Логоушке находится наш корреспондент Павел Кольцов. Он увидел, что осталось от дома, в котором проживала погибшая в результате пожара женщина.

«Вот в этом доме, от которого осталась одна печная труба, погибла 86-летняя пенсионерка. Когда начался пожар, она вместе с мужем выбежала из дома, но потом решила все-таки вернуться за документами, очевидно, надышалась дымом, потеряла сознание, и спасти ее уже не удалось», - рассказал корреспондент.

Обстановка в регионе сложная. Введен режим ЧС. Крупные пожары буквально окружили Курган. Горели и микрорайон Утяк, и поселок Кипель, где расположен психоневрологический интернат. Экстренно покинуть его пришлось 200 пациентам.

Сейчас пожары ликвидировали, но спасатели в населенных пунктах продолжают работать, чтобы избежать возникновения повторных очагов возгорания.

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