Пекин пригрозил последствиями, если ЕС изолирует Китай из-за России

© Фото: James Arthur Gekiere, Keystone Press Agency, Globallookpress

Евросоюз рискует обострить противостояние в мире в случае введения санкций в отношении китайских компаний из-за сотрудничества с Россией. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предостерег руководство ЕС от неосторожных шагов во внешней политике.

«Если соответствующие сообщения правда, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Представитель официального Пекина отметил, что решение о возможном введении санкций в отношении китайских компаний, поставляющих оборудование в Россию, - это ошибка, после которой ЕС ждет расплата, так как Китай намерен отстаивать свои права.

Ранее Ван Вэньбинь заявил, что Китай одобряет любой мирный план, способный привести к урегулированию украинского конфликта и выступает за скорейшее возобновлению переговоров Москвы и Киева.



Напомним, что страны ЕС готовят новый пакет санкций против России, его детали, возможно, войдут в повестку встречи послов стран ЕС, намеченную на 10 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.