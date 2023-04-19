Китай поддержал европейскую сторону в стремлении содействовать переговорам по Украине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин выступает за создание эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе.

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Китайские власти поддерживают европейскую сторону в содействии скорейшему возобновлению переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Он отметил, что Пекин выступает за создание эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе. Китай, по его словам, твердо привержен содействию мирным переговорам.

Напомним, накануне выяснилось, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет предложить Китаю план, который уже предстоящим летом якобы сможет усадить за стол переговоров РФ и Украину.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Пекин готов поддержать любой мирный план, который приведет к политическому урегулированию украинского кризиса.