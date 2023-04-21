В Кремле заявили, что санкции против РФ могут привести к мировому экономическому кризису

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва адаптируется и развивается, исходя из тех опасностей, которые кроются за помыслами недружественных стран.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Санкции, которые страны коллективного Запада вводят в отношении России, окажут влияние на мировую экономику и даже могут привести к экономическому кризису. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, - они, конечно, будут бить и по мировой экономике», - сказал он.

По словам представителя Кремля, по этой причине введенные Соединенными Штатами и Европейским союзом ограничения могут лишь вызвать нарастание тенденций к всемирному экономическому кризису.

Дмитрий Песков также отметил, что Москва адаптируется и развивается в рамках тех рисков, которые кроются за помыслами недружественных стран.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Российскую Федерацию. При этом японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура отказался от комментариев. Он отметил, что этот вопрос «касается дипломатических переговоров».