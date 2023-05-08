Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы в ВОВ

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Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров и народы 12 иностранных государств. Об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Поздравительные послания от президента получат лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также два народа Грузии и Молдавии.

Ранее на Украине объявили День Победы, празднуемый 9 мая, Днем Европы. В Кремле на произошедшее ответили, что среди украинцев все равно много людей, для которых День Победы считается священным праздником, есть ветераны и их родственники, для которых он всегда будет святым.